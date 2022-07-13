Андрей Ярмоленко покинул "Вест Хэм": стало известно, куда перешел футболист

Игрок снова будет тренироваться под руководством Сергея Реброва

Полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, сумевший во всем российском спорте разглядеть одного достойного человека, сменил клуб. Он перешел из английского "Вест Хэма" в "Аль-Айн", Объединенные Арабские Эмираты.

О подписании контракта в своем Twitter сообщил новый клуб Ярмоленко, опубликовав эффектный ролик, в котором украинец оставляет свой автограф в документе и выходит на поле клубного стадиона в фиолетовой форме. "Привет, фанаты "Аль-Айна". Я счастлив присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам сражаться за эту футболку", — говорит в ролике Андрей.

Сообщается, что 32-летний игрок по условиям контракта пробудет в эмиратском клубе один сезон. Примечательно, что его снова будет тренировать соотечественник Сергей Ребров. В 2014-2017 г. Ребров был главным тренером киевского "Динамо", тогда же за столичный клуб выступал и Ярмоленко. После этого игрок перешел в дортмундскую "Боруссию", а оттуда в "Вест Хэм". В прошлом сезоне у украинца закончился контракт с английским клубом, поэтому в "Аль-Айн" он попал в качестве свободного агента.

Напомним, 11 июля донецкий ФК "Шахтер" сообщил о прекращении сотрудничества со своим главным тренером, итальянцем Роберто Де Дзерби.