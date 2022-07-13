Андрій Ярмоленко покинув "Вест Гем": стало відомо, куди перейшов футболіст

Гравець знову тренуватиметься під керівництвом Сергія Реброва

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, який зумів у всьому російському спорті розгледіти одну достойну людину, змінив клуб. Він перейшов з англійського "Вест Гема" до "Аль-Айна", Об’єднані Арабські Емірати.

Про підписання контракту у своєму Twitter повідомив новий клуб Ярмоленка, опублікувавши ефектний ролик, в якому українець залишає свій автограф у документі та виходить на поле клубного стадіону у фіолетовій формі. "Привіт, фанати "Аль-Айна". Я щасливий приєднатись до цього великого клубу. Обіцяю вам битись за цю футболку", — каже в ролику Андрій.

Повідомляється, що 32-річний гравець за умовами контракту пробуде в стані еміратського клубу один сезон. Примітно, що його знову тренуватиме співвітчизник Сергій Ребров. У 2014-2017 Ребров був головним тренером київського "Динамо", тоді ж за столичний клуб виступав і Ярмоленко. Після цього гравець перейшов до дортмундської "Борусії", а звідти до "Вест Гема". У минулому сезоні в українця закінчився контракт із англійським клубом, тож до "Аль-Айну" він потрапив у якості вільного агента.

Нагадаємо, 11 липня донецький ФК "Шахтар" повідомив про припинення співпраці зі своїм головним тренером, італійцем Роберто Де Дзербі.