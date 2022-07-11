"Шахтар" припиняє співпрацю з Де Дзербі

Сторони ухвалили взаємне рішення щодо завершення співпраці

Український футбольний клуб "Шахтар" оголосив, що припиняє співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі. Рішення було прийнято за обопільною згодою сторін.

Відповідну інформацію було оприлюднено у понеділок, 11 липня, на офіційній сторінці клубу у Твіттері, відзначивши, що контракт італійця Дзербі діяв до наступного літа, проте його достроково було розірвано за спільною згодою.

Крім того, відомо, що спільно з Де Дзербі з "Шахтаря" пішли і семеро його асистентів: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б'янкі та Паоло Б'янко.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі був головним тренером "Шахтаря" з 2021 року, ставши у травні 34-м лідером клубу за всю його історію. На чолі з італійським експертом "Шахтар" провів три десятки матчів, у 20 з яких виборов перемогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилися фотографії потенційно нової виїзної форми футбольного клубу "Шахтар", у якій, ймовірно, він гратиме під час наступного ігрового сезону.