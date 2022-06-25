"Без георгіївської стрічки не можуть": у мережу злили нову форму "Шахтаря"

Більшості користувачів сподобалося екіпірування

У суботу, 25 червня, у мережу злили ймовірно нову гостьову форму донецького "Шахтаря", який за підсумками минулого сезону посів перше місце у чемпіонаті України.

Портал Footy Headlines опублікував фотографії потенційно нової виїзної форми "Шахтаря" на наступний сезон.

Гостьова форма "Гірників" виконана у сірих тонах. Технічним спонсором виступила компанія Puma.

"Виїзна форма "Шахтаря" представляє незвичайний образ, оскільки поєднує в собі два камуфляжні кольори з шашковим малюнком", — повідомили у Footy Headlines.

Гостьова футболка Шахтаря на сезон 2022-23

Більшості користувачів сподобалася ця форма. Користувачі відзначили схожість екіпірування з хорватською амуніцією, на якій також використовується шашковий малюнок. Цікаво, що директором з футболу "Шахтаря" є хорват Даріо Срна, а новим головним тренером команди може стати хорват Ігор Йовічевич, який поки що є тренером ФК "Дніпро-1".

Крім того, деякі користувачі зазначили, що на формі можна побачити георгіївську стрічку, що заборонена в Україні.

Реакція мережі на нову форму Шахтаря

Раніше у мережі опублікували нібито нову домашню форму "Шахтаря" на сезон 2022/23.

Нова домашня форма Шахтаря

Нагадаємо, колишніх двох футболістів "Шахтаря" загребли в армію "ДНР", одного було ліквідовано на фронті.

Раніше Ярослав Ракицький зіграв за "Шахтар" у товариському матчі, а перед грою колишній футболіст національної команди співав гімн України.