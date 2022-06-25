"Без георгиевской ленты не могут": в сеть слили новую форму "Шахтера"

Большинству пользователей понравилась экипировка

В субботу, 25 июня, в сеть слили вероятно новую гостевую форму донецкого "Шахтера", который по итогам прошлого сезона занял первое место в чемпионате Украины.

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии потенциально новой выездной формы "Шахтера" на следующий сезон.

Гостевая форма "Горняков" выполнена в серых тонах. Техническим спонсором выступила компания Puma.

"Выездная форма "Шахтера" представляет необычный образ, поскольку сочетает в себе два камуфляжных цвета с шашечным рисунком", — сообщили в Footy Headlines.

Гостевая футболка Шахтера на сезон 2022-23

Большинству пользователей понравилась данная форма. Пользователи отметили сходство экипировки с хорватской амуницией, на которой также используется шашечный рисунок. Примечательно, что директором по футболу "Шахтера" является хорват Дарио Срна, а новым главным тренером команды может стать хорват Игор Йовичевич, который пока является тренером ФК "Днепр-1".

Кроме того, некоторые пользователи отметили, что на форме можно увидеть запрещенную георгиевскую ленту.

Реакция сети на новую форму Шахтера

Ранее в сети опубликовали якобы новую домашнюю форму "Шахтера" на сезон 2022/23.

Новая домашняя форма Шахтера

Напомним, бывших двух футболистов "Шахтера" загребли в армию "ДНР", один был ликвидирован на фронте.

Ранее Ярослав Ракицкий сыграл за "Шахтер" в товарищеском матче, а перед игрой бывший футболист национальной команды пел гимн Украины.