Союзник путина по ОДКБ планирует выиграть чемпионат мира по футболу: в сети смеются

В Армении ставят довольно смелые цели

Цель сборной Армении по футболу победа на чемпионате мира или Европы в ближайшие десятилетия.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино, передает arka.am.

Пашинян рассказал, что эта цель национальной команды обозначена в Стратегии трансформации Армении до 2050 года. Кроме того, он поблагодарил международные футбольные организации за помощь в постройке небольших футбольных арен в стране. Премьер добавил, что в Армении могут построить с нуля новый стадион, который будет отвечать всем современным стандартам.

"За последние три года Федерация футбола Армении при поддержке ФИФА построила 90 новых маленьких стадионов в 7 областях Армении. Для их функционирования ФИФА выделит около 2,5 миллиона долларов. Президент ФИФА сегодня констатировал, что эти 90 малых стадионов в Республике Армения в будущем увеличатся до 300. Сегодня в ходе нашей беседы с президентом ФИФА, а также в ходе предыдущей встречи с президентом УЕФА мы обсудили возможность строительства в Армении с нуля нового стадиона, отвечающего всем современным стандартам", — заявил Пашинян.

В сети смеются над заявлением премьер-министра Армении.

Сборная Армении по футболу на данный момент занимает 92-е место в рейтинге ФИФА (март 2022 года). Добавим, что команда Армении ни разу в своей истории не квалифицировалась ни на ЧМ, ни на ЧЕ.

Напомним, Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности, куда входит россия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины не сумела пробиться на ЧМ-2022 по футболу, уступив в финале европейской квалификации команде Уэльса (1:0). Добавим, что свой последний матч "Желто-синие" сыграли в Лиге наций против Ирландии (1:1).