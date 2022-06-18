УЕФА решил убрать российские команды с европейской футбольной сцены

В рф надеются, что УЕФА вскоре снимет бан российским клубам в еврокубках, ведь Европа страдает от отсутствия российского футбола.

Об этом заявил член совета директоров "Динамо" (Москва) Сергей Степашин в комментарии для kp.ru.

Степашин считает, что российский футбол много потерял из-за бана в еврокубках, однако и Европа наверняка страдает без российского футбола.

"Каким будет следующий сезон в отечественном футболе? Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно, – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно. С другой стороны, я думаю, что российский футбол все равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо", — отметил Степашин.

Степашин также отметил, что российские футбольные клубы выступают в Европе плохо, а последние успехи были лишь у "Зенита" и ЦСКА еще в Кубке УЕФА.

В сети высмеяли заявление Степашина, отметив, что "разум покинул россию".

Ранее в рф высмеяли российских футболистов, которые "только позорили страну в еврокубках".

Напомним, в Польше пристыдили футболиста национальной команды, который решил продолжить карьеру в россии.