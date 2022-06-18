"Розум залишив росію": в рф чиновник розсмішив мережу, заявивши, що Європі буде погано без російського футболу

УЄФА вирішив прибрати російські команди з європейської футбольної сцени

У росії сподіваються, що УЄФА незабаром зніме бан російським клубам у єврокубках, адже Європа страждає від відсутності російського футболу.

Про це заявив член ради директорів "Динамо" (Москва) Сергій Степашин у коментарі для kp.ru.

Степашин вважає, що російський футбол багато втратив через єврокубковий бан, однак і Європа, напевно, страждає без російського футболу.

"Яким буде наступний сезон у вітчизняному футболі? Не гірше, ніж цей. Про одне шкодую щиро, звичайно, – те, що ми не зможемо брати участь у європейських кубках. Це, звичайно, погано. Замінити їх поки що складно. З іншого боку, я гадаю, що російський футбол все одно повернеться до Європи, а Європа відчує, що без російського футболу теж не дуже добре", — зазначив Степашин.

Степашин також зазначив, що російські футбольні клуби виступають у Європі погано, а останні успіхи "Зеніту" та ЦСКА були ще у Кубку УЄФА.

У мережі висміяли заяву Степашина, зазначивши, що "розум залишив росію".

Раніше в росії висміяли російських футболістів, які "тільки ганьбили країну в єврокубках".

Нагадаємо, у Польщі присоромили футболіста національної команди, який вирішив продовжити кар’єру в росії.