У Польщі присоромили футболіста збірної, який вирішив виступати у росії

Захисник збірної Польщі вирішив грати за московський "Спартак"

У Міністерстві закордонних справ Польщі жорстко відреагували на рішення футболіста національної команди Мацея Рибуса залишитися в росії, яка вже протягом 111 днів веде повномасштабне вторгнення в Україну.

Відповідний пост у себе на сторінці у Twitter написав заступник міністра закордонних справ Марчін Пшидач.

Пшидач вважає, що футболіст обрав гроші, а не честь.

"Немає нічого ганебнішого, ніж прикриватися "добробутом сім’ї", коли справа просто у великих грошах. Я сподіваюся, що у збірній йому місця більше не знайдеться. Грати з орлом на грудях – честь, робити це повинні тільки ті, хто це розуміємо", — Написав Пшидач.

Раніше агент футболіста Маріуш Пекарські розповів, що Мацей залишився в росії, адже почувається тут у безпеці. Футболіст має дитину від росіянки.

"Рибус зробив свій вибір. Якщо будь-кому дати вибір — сім’я або команда, кожен вибере сім’ю. І він зробив свій вибір, він піклується про сім’ю, її безпеку і спокій", — заявив Пекарські в інтерв’ю Meczyki.pl.

Рибус виступає в чемпіонаті росії з 2012 року і вже пограв за "Терек" та "Локомотив". Збірну Польщі він представляє з 2009 року.

Раніше повідомлялося, що український футболіст може перейти до "Барселони".

Нагадаємо, один із футболістів збірної росії плакав через війну в Україні.