В Польше пристыдили футболиста сборной, который решил выступать в россии

Защитник сборной Польши принял решение играть за московский "Спартак"

В Министерстве иностранных дел Польши жестко отреагировали на решение футболиста национальной команды Мачея Рыбуса остаться в россии, которая вот уже на протяжении 111 дней ведет полномасштабное вторжение в Украину.

Соответствующий пост у себя на странице в Twitter написал замминистра иностранных дел Марчин Пшидач.

Пшидач считает, что футболист выбрал деньги, а не честь.

"Нет ничего более постыдного, чем прикрываться "благополучием семьи", когда дело просто в больших деньгах. Я надеюсь, что в сборной ему места больше не найдется. Играть с орлом на груди – честь, делать это должны только те, кто это понимаем", — написал Пшидач.

Ранее агент футболиста Мариуш Пекарски рассказал, что Мачей остался в рф, ведь чувствует здесь себя в безопасности. У футболиста есть ребенок от россиянки.

"Рыбус сделал свой выбор. Если любому дать выбор – семья или команда, каждый выберет семью. И он сделал свой выбор, он заботится о семье, ее безопасности и покое", – заявил Пекарски в интервью Meczyki.pl.

Рыбус выступает в чемпионате рф с 2012 года и уже поиграл за "Терек" и "Локомотив". Сборную Польши он представляет с 2009 года.

Ранее сообщалось, что украинский футболист может перейти в "Барселону".

Напомним, один из футболистов сборной рф плакал из-за войны в Украине.