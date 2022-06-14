Сборная Украины потеряла очки в Лиге наций, пропустив феноменальный гол от Ирландии (видео)

"Желто-синие" завершили цикл летних международных матчей

Во вторник, 14 июня, сборная Украины после победы над Арменией в Лодзе (3:0) провела свой второй "домашний" поединок Лиги наций УЕФА в этом польском городе. Встреча третьего тура против Ирландии завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме сборная Украины не была похожа на саму себя. В последних играх украинцы владели ощутимым преимуществом, однако в Лодзе "Желто-синие" провалили первый тайм, создав лишь несколько полумоментов у ворот Келлехера. Ирландцы, в свою очередь, грамотно защищались и забили красивейший гол в исполнении Нейтана Коллинза. Центральный защитник "Бернли" блестяще расправился с обороной "хозяев", забив один из лучших голов в истории сборной Ирландии.

В самом начале второго тайма украинцы сравняли счет. Ярмоленко ворвался в чужую штрафную и исполнил блестящий прострел в штрафную. Артему Довбику осталось лишь грамотно подставить ногу, что он и сделал.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео блестящего гола Нейтана Коллинза в ворота сборной Украины

Видео быстрого гола Артема Довбика

К слову, в сети данное взятие ворот уже окрестили лучшим ирландским голом за последнее время.

Напомним, украинцы уже играли с ирландцами в текущем розыгрыше ЛН. В первом туре "Желто-синие" добыли минимальную победу в Дублине со счетом 0:1. Добавим, что во вторник в группе B1 была сыграна игра Армения — Шотландия. Встреча в Ереване завершилась со счетом 1:4 в пользу британской команды. Таким образом, сборная Украины продолжает лидировать в квартете.

Турнирное положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

Видеообзор матча Армения - Шотландия

Свой следующий матч Лиги наций наша команда проведет в сентябре против Шотландии (21.09.2022).

Ранее сообщалось, что сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ-2022, уступив в гостях Уэльсу (1:0). К слову, российские хакеры атаковали отечественный стриминговый сервис во время трансляции этой игры.

Добавим, что футболист сборной Украины входит в трансферный шорт-лист "Барселоны".