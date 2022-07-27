Война — день 154: тревожные новости с Донбасса, "бавовна" продолжается

Оперативно о главном за 27 июля

Российская армия вот уже 154 дня продолжает широкомасштабное вторжение в Украину. На многих направлениях ВСУ успешно отбивают атаки захватчиков, которые обозначили свою цель — захват Донецкой области к сентябрю. Однако россиянам, похоже, удалось продвинуться на Бахмутском направлении и захватить поселок Новолуганское. рф продолжает ракетный террор. Россияне били по Николаеву, Одессе и Харькову. В Николаеве был атакован порт. А в оккупированном Донецке случилась "бавовна" на нефтебазе, также "хлопки" были и на Херсонщине. Германия наконец-то поставила в Украину партию тяжелого вооружения, а кровавый диктатор владимир путин нацелился на турецкие "Байрактары".

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 27 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:21 Серия взрывов раздалась в оккупированном Херсоне. Местные пишут, что были "прилеты" в Антоновский мост.

Важная информация за 24 июля доступна в сводке за воскресенье: "Война — день 151: оккупанты пытаются штурмовать Донбасс, "зерновая сделка" под угрозой".

Что произошло 25 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за понедельник: "Война — день 152: оккупанты нацелились на Северск, контрнаступление ВСУ все ближе".

С главными новостями за 26 июля можно ознакомиться в материале за вторник: "Война — день 153: оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, в Украину направляются новые HIMARS".