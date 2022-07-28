Когда мне будут говорить, что турки нам друзья, я покажу видео с матча "Динамо" с "Фенербахче"

Украинский журналист и телеведущий Богдан Буткевич прокомментировал поведение турецких фанатов

Когда мне будут рассказывать о том, какие у нас турки друзья, я буду показывать видео с сегодняшнего матча "Динамо" с турецким "фенербахче".

В котором мы выиграли 2:1. А в ответ турецкие друзья зарядили "владимир путин" — еще и на мотив нашей народной "путин — х*йло".

Можно, конечно, сказать, что это – просто эмоции на футболе. Что турки неистово болеют и забывают обо всем на свете во время этого.

Но я останусь при своем мнении. Спасибо за байрактары, закрытые проливы и помощь в зерновой истории – мы пока еще не знаем, за какой прайс. И мы прекрасно понимаем, что все это делается исключительно в интересах Турции. И Эрдогана, пытающегося типа успехами и величием на международной арене прикрыть ж*пу в экономике.

Но в дружеские отношения я не верю. Турки – очень своеобразные, мягко говоря, люди. Которые к Украине не имеют никакого сантимента.

Поэтому любые отношения с ними должны быть строго прагматичными.

Ибо когда им будет удобно – они так же зарядят "владимир путин" и на государственном уровне. Как-то так.