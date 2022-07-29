Украинский рефери рассудит финал чемпионата Европы по футболу

Важный матч доверили украинке

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского чемпионата Европы-2022 по футболу между командами Англии и Германии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Кроме того, на одной из боковых линий будет работать еще одна украинка, Марина Стрелецкая.

Финал ЧЕ-2022 Англия — Германия состоится в воскресенье, 31 июля, в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Рассудит игру интернациональная бригада арбитров во главе с 41-летней Монзуль. На линиях, кроме Стрелецкой, будет работать полька Паулина Барановская. Четвертым рефери назначена Стефани Фраппар из Франции. А за VAR будет отвечать представители Италии Паоло Валери, Маурицио Мариани и нидерландец Пол ван Бокель.

Добавим, что Монзуль судит матчи Украинской премьер-лиги, ей доверяли все самые важные игры в украинском футболе последних лет.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в матче-триллере обыграло в гостях "Фенербахче" (1:2) в Лиге чемпионов. Во время игры фанаты турецкого клуба прославляли президента рф владимира путина, из-за чего вспыхнул большой скандал.