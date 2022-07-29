Українська арбітриня розсудить фінал чемпіонату Європи з футболу

Важливий матч довірили українці

Українська арбітриня Катерина Монзуль розсудить фінальний матч жіночого чемпіонату Європи-2022 з футболу між командами Англії та Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Крім того, на одній із бічних ліній працюватиме ще одна українка, Марина Стрілецька.

Фінал ЧЄ-2022 Англія — Німеччина відбудеться у неділю, 31 липня, у Лондоні на легендарній арені "Уемблі". Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

Розсудить гру міжнародна бригада суддів на чолі з 41-річною Монзуль. На лініях, окрім Стрілецької, працюватиме полька Пауліна Барановська. Четвертим рефері призначено Стефані Фраппар із Франції. А за VAR відповідатимуть представники Італії Паоло Валері, Мауріціо Маріані та нідерландець Пол ван Бокель.

Додамо, що Монзуль судить матчі Української прем’єр-ліги, їй довіряли усі найважливіші ігри в українському футболі останніх років.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" у матчі-трилері обіграло в гостях "Фенербахче" (1:2) у Лізі чемпіонів. Під час гри фанати турецького клубу прославляли президента рф володимира путіна, через що спалахнув гучний скандал.