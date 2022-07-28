Український журналіст та телеведучий Богдан Буткевич прокоментував поведінку турецьких фанатів

Коли мені будуть розказувати про те, які у нас турки друзі, я буду показувати відео з сьогоднішнього матчу "Динамо" з турецьким "Фенербахче".

В якому ми виграли 2:1. А у відповідь турецькі друзі зарядили "владімір путін" — ще й на мотив нашої народної "путін — х*йло".

Можна, звичайно, сказати, що це — просто емоції на футболі. Що турки несамовито вболівають, і забувають про все на світі під час цього.

Але я залишуся при своїй думці. Дякуємо за байрактари, закриті протоки та допомогу у зерновій історії — ми поки ще не знаємо, за який прайс. І ми прекрасно розуміємо, що все це робиться виключно в інтересах самої Туреччини. Та Ердогана, який намагається типу успіхами і вялічієм на міжнародній арені прикрити ср*ку в економіці.

Але в дружні стосунки я не вірю. Турки — дуже своєрідні, м'яко кажучи, люди. Які до України не мають жодного сантименту.

Тому будь-які стосунки з ними мають бути суворо прагматичними.

Бо коли їм буде зручно — вони так само зарядять "владімір путін" і на державному рівні. Якось так.