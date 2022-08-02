"Динамо" - "Штурм": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне домашний матч проведут в Польше

В среду, 3 августа, киевское "Динамо", которое выбило "Фенербахче" (1:2) из Лиги чемпионов, продолжит свой путь в турнире "домашним" матчем со "Штурмом".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 21:00 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов встречи.

Первая игра между командами состоится в Польше, а ответная — 9 августа на стадионе "Грац-Либенау" в Граце (Австрия). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ, в котором сыграет с победителем противостояния "Бенфика"/"Митьюлланд". Проигравший окажется в Лиге Европы (групповой этап).

Матч "Динамо" — "Штурм" покажут в Украине в прямом эфире. К слову, киевляне являются фаворитами первой игры.

Напомним, на пути в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 киевский клуб справился с "Фенербахче" (0:0, 1:2). Турецкие болельщики после первого выездного гола "динамовцев" начали скандировать: "владимир путин". После критики фанатов в сети в "Фенербахче" отказались извиняться перед Украиной и потребовали извинений от украинского посла.