У Туреччині відмовилися вибачатися перед Україною через кричалки фанатів: вимагають вибачень від українського посла

У турецькому клубі навіть вимагають вибачень

У ФК "Фенербахче", яке нещодавно програло "Динамо" (1:2) у домашньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/2023 відмовилися вибачатися перед українцями за кричалку фанатів: "володимир путін".

Про це в суботу, 30 липня, заявив президент стамбульського клубу Алі Коч, передає ntvspor. На засіданні Вищої ради "Фенербахче" Коч заявив, що клуб не проситиме вибачення за кричалку вболівальників. Крім того, він зазначив, що суддя не зарахував "чистий гол" у ворота "Динамо".

"Ми не будемо вибачатись перед Україною. Пояснюю причину. Після обурливих заяв українського посла він має вибачатися перед нами. Я вважаю непотрібним і недоречним вимовляти ці кричалки, навіть якщо це викликано моментом гніву. Але я засуджую тих, хто намагається навісити ярлик на велику спільноту "Фенербахче" з її 115-річною славетною історією", — заявив Коч.

Нагадаємо, фанати турецького клубу після першого голу у ворота "Фенербахче" почали співати хвалебні оди президенту рф володимиру путіну. Надзвичайний та Повноважний посол України у Туреччині Василь Боднар після гри у Facebook розкритикував поведінку фанатів.

Василь Боднар засудив дії фанатів Фенербахче у матчі з Динамо

Раніше український журналіст та телеведучий Богдан Буткевич прокоментував поведінку фанатів "Фенербахче". Перший матч між командами (0:0) пройшов у Польщі. Додамо, що "Динамо" вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі "Штурмом", "Фенербахче" опустився у кваліфікацію Ліги Європи.