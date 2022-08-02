"Динамо" – "Штурм": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Кияни домашній матч проведуть у Польщі

У середу, 3 серпня, київське "Динамо", яке вибило "Фенербахче" (1:2) з Ліги чемпіонів, продовжить свій шлях у турнірі "домашнім" матчем зі "Штурмом".

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 21:00 за київським часом. Крім того, у цій статті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів зустрічі.

Перша гра між командами відбудеться в Польщі, а 9 серпня на стадіоні "Грац-Лібенау" у Граці (Австрія) пройде матч-відповідь. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до раунду плей-офф ЛЧ, у якому зіграє з переможцем протистояння "Бенфіка"/"Мідтьюлланн". Той, хто програє, опиниться в Лізі Європи (груповий етап).

Матч "Динамо" — "Штурм" покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, кияни є фаворитами першої гри.

Нагадаємо, на шляху до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 київський клуб впорався з "Фенербахче" (0:0, 1:2). Турецькі вболівальники після першого виїзного голу "динамівців" почали скандувати: "володимир путін". Після критики фанатів у мережі у "Фенербахчі" відмовилися вибачатися перед Україною та вимагали вибачень від українського посла.