"Динамо" — "Штурм": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Гра пройде у Польщі

Київське "Динамо" після тяжкої перемоги над "Фенербахче" у Стамбулі (1:2) зіграє перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі "Штурмом".

Поєдинок можна буде переглянути на телеканалі setantasports, а також на ОТТ-сервісі setantasports.com. "Телеграф" проведе текстову трансляцію гри.

Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ "Динамо" — "Штурм" відбудеться у середу, 3 серпня, у польському місті Лодзь, на стадіоні "Мейскі", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" — "Штурм" проб’ється в раунд плей-офф Ліги чемпіонів (жеребкування цієї стадії турніру пройде у вівторок, 2 серпня). Той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги Європи. Додамо, що букмекери віддають перевагу "Біло-синім" у першій грі, проте водночас пророкують українцям виліт із ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що на матчі "Динамо" з "Фенербахче" у Туреччині місцеві фанати виконали кричалку: "володимир путін". Згодом у "Фенербахчі" відмовилися вибачатися перед Україною і навіть вимагали вибачень від українського посла.