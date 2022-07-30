"Динамо" дізнається потенційного суперника у Лізі чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування раунду плей-офф

Киянам ще потрібно пройти "Штурм"

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Динамо" після перемоги над "Фенербахче" (1:2) дізнається імена потенційних суперників у кваліфікації ЛЧ.

У прямому ефірі відеотрансляція церемонії буде доступна на сайті УЄФА. Початок жеребкування — о 13:00 за київським часом.

Кияни у разі перемоги над "Штурмом" у 3-му кваліфікаційному раунді вийдуть у раунд плей-офф. У разі поразки у 2-матчевому протистоянні "Біло-синіх" очікує група Ліги Європи. У раунді плей-офф будуть проведені 2 жеребкування: для шляху чемпіонів та шляху представників ліг.

Учасники раунду плей-оф ЛЧ 2022/23

Шлях чемпіонів

"Копенгаген" (DEN)

"Трабзонспор" (TUR)

та 6 переможців третього відбіркового раунду (Шлях чемпіонів)

"Маккабі" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лімасол (CYP)

"Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)

"Лудогорець" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)

"Шериф" (MDA) — "Вікторія" (CZE)

"Буде-Глімт" (NOR) — "Жальгіріс" (LIT)

"Црвена Звєзда" (SRB) — "Пюнік" (ARM)

Шлях представників ліг

Сіяні :

"Бенфіка" (Лісабон, Португалія)/"Мідтьюлланн" (Хернінг, Данія)

"Юніон Сент-Жиллуаз" (Брюссель, Бельгія)/"Рейнджерс" (Глазго, Шотландія)

Несіяні:

"Динамо" (Київ, Україна)/"Штурм" (Грац, Австрія)

"Монако" (Франція)/ПСВ (Ейндховен, Нідерланди)

Сіяні переможці протистоянь у шляху представників ліг стануть потенційними суперниками "Динамо" у раунді плей-офф. Матчі цієї стадії відбудуться 16/17 серпня та 23/24 серпня. Переможці раунду плей-офф зіграють на груповій стадії ЛЧ.

Нагадаємо, матчі "Динамо" у 3-му відбірному раунді ЛЧ зі "Штурмом" відбудуться 3 та 9 серпня.

Раніше повідомлялося, що президент "Фенербахче" відмовився вибачатися перед Україною після того, як фанати стамбульської команди почали співати "володимир путін" під час матчу з киянами.