"Динамо" узнает потенциального соперника в Лиге чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку раунда плей-офф
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Киевлянам еще нужно пройти "Штурм"
Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Динамо" после победы над "Фенербахче" (1:2) узнает имена потенциальных соперников в квалификации ЛЧ.
В прямом эфире видеотрансляция церемонии будет доступна на сайте УЕФА. Начало жеребьевки — в 13:00 по киевскому времени.
Киевляне в случае победы над "Штурмом" в 3-м квалификационном раунде выйдут в раунд плей-офф. В случае поражение в 2-матчевом противостоянии "Бело-синих" ожидает группа Лиги Европы. В раунде плей-офф будут проведены 2 жеребьевки: для пути чемпионов и пути представителей лиг.
Участники раунда плей-офф ЛЧ 2022/23
Путь чемпионов
- "Копенгаген" (DEN)
- "Трабзонспор" (TUR)
и 6 победителей третьего отборочного раунда (Путь чемпионов)
- "Маккаби" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лимасол (CYP)
- "Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)
- "Лудогорец" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)
- "Шериф" (MDA) — "Виктория" (CZE)
- "Буде-Глимт" (NOR) — "Жальгирис" (LIT)
- "Црвена Звезда" (SRB) — "Пюник" (ARM)
Путь представителей лиг
Сеяные:
- "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) / "Мидтъюлланд" (Хернинг, Дания)
- "Юнион Сент-Жиллуаз" (Брюссель, Бельгия) / "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия)
Несеяные:
- "Динамо" (Киев, Украина) / "Штурм" (Грац, Австрия)
- "Монако" (Франция) / ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)
Сеянные победители противостояний в пути представителей лиг станут потенциальными соперниками "Динамо" в раунде плей-офф. Матчи этой стадии состоятся 16/17 августа и 23/24 августа. Победители раунда плей-офф сыграют на групповой стадии ЛЧ.
Напомним, матчи "Динамо" в 3-м отборочном раунде ЛЧ со "Штурмом" состоятся 3 и 9 августа.
Ранее сообщалось, что президент "Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной после того, как фанаты стамбульской команды начали петь "владимир путин" во время матча с киевлянами.