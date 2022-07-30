"Динамо" узнает потенциального соперника в Лиге чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку раунда плей-офф

Киевлянам еще нужно пройти "Штурм"

Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Динамо" после победы над "Фенербахче" (1:2) узнает имена потенциальных соперников в квалификации ЛЧ.

В прямом эфире видеотрансляция церемонии будет доступна на сайте УЕФА. Начало жеребьевки — в 13:00 по киевскому времени.

Киевляне в случае победы над "Штурмом" в 3-м квалификационном раунде выйдут в раунд плей-офф. В случае поражение в 2-матчевом противостоянии "Бело-синих" ожидает группа Лиги Европы. В раунде плей-офф будут проведены 2 жеребьевки: для пути чемпионов и пути представителей лиг.

Участники раунда плей-офф ЛЧ 2022/23

Путь чемпионов

"Копенгаген" (DEN)

"Трабзонспор" (TUR)

и 6 победителей третьего отборочного раунда (Путь чемпионов)

"Маккаби" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лимасол (CYP)

"Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)

"Лудогорец" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)

"Шериф" (MDA) — "Виктория" (CZE)

"Буде-Глимт" (NOR) — "Жальгирис" (LIT)

"Црвена Звезда" (SRB) — "Пюник" (ARM)

Путь представителей лиг

Сеяные:

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) / "Мидтъюлланд" (Хернинг, Дания)

"Юнион Сент-Жиллуаз" (Брюссель, Бельгия) / "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия)

Несеяные:

"Динамо" (Киев, Украина) / "Штурм" (Грац, Австрия)

"Монако" (Франция) / ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

Сеянные победители противостояний в пути представителей лиг станут потенциальными соперниками "Динамо" в раунде плей-офф. Матчи этой стадии состоятся 16/17 августа и 23/24 августа. Победители раунда плей-офф сыграют на групповой стадии ЛЧ.

Напомним, матчи "Динамо" в 3-м отборочном раунде ЛЧ со "Штурмом" состоятся 3 и 9 августа.

Ранее сообщалось, что президент "Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной после того, как фанаты стамбульской команды начали петь "владимир путин" во время матча с киевлянами.