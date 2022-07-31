Букмекери раптово повірили у "Динамо": прогноз на матч Ліги чемпіонів зі "Штурмом"

Гра пройде у Польщі

Київське "Динамо", яке у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 вибило турецький "Фенербахче" (1:2 за сумою двох матчів, — Ред.), є фаворитом у протистоянні з австрійським "Штурмом" у 3-му раунді відбору.

Про це повідомляє pm.ua. Фахівці вважають, що кияни мають більше шансів на успіх у першій грі, проте "Штурм" є фаворитом у 2-матчевому протистоянні. У попередньому раунді букмекери також не вірили в прохід "Біло-синіх".

На думку аналітиків, у киян трохи більше шансів на перемогу — коефіцієнт 2,21 проти 3,30, нічия котирується коефіцієнтом 3,35. Додамо, що букмекери ставлять на прохід австрійців — 2,04 за "Динамо" проти 1,78 за "Штурм".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Штурм" (дані за 31 липня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 2,21 — нічия 3,35 — перемога "Штурма" 3,30)

Гра "Динамо" — "Штурм" відбудеться в середу, 3 серпня на стадіоні "Мейскі" у Лодзі (Польща). Переможець протистояння проб’ється в раунд плей-офф відбору ЛЧ, а той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги Європи. Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, на матчі киян з "Фенербахче" у Стамбулі місцеві фанати співали: "володимир путін". Через деякий час у "Фенербахче" відмовилися вибачатися перед Україною.