Букмекеры внезапно поверили в "Динамо": прогноз на матч Лиги чемпионов со "Штурмом"

Игра пройдет в Польше

Киевское "Динамо", которое во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 выбило турецкий "Фенербахче" (1:2 по сумме двух матчей, — Ред.), является фаворитом в противостоянии с австрийским "Штурмом" в 3-м раунде отбора.

Об этом сообщает pm.ua. Специалисты считают, что киевляне имеют больше шансов на успех в первой игре, однако "Штурм" является фаворитом в 2-матчевом противостоянии. В предыдущем раунде, букмекеры также не верили в проход "Бело-синих".

По мнению аналитиков у киевлян немного больше шансов на победу — коэффициент 2,21 против 3,30, ничья котируется коэффициентом 3,35. Добавим, что букмекеры ставят на проход австрийцев — 2,04 за "Динамо" против 1,78 за "Штурм".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Штурм" (данные за 31 июля):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 2,21 — ничья 3,35 — победа "Штурма" 3,30)

Игра "Динамо" — "Штурм" состоится в среду, 3 августа на стадионе "Мейски" в Лодзе (Польша). Победитель противостояния пробьется в раунд плей-офф отбора ЛЧ, а проигравший окажется на групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 2 августа.

Напомним, на матче киевлян с "Фенербахче" в Стамбуле местные фанаты пели: "владимир путин". Спустя некоторое время в "Фенербахче" отказались извиняться перед Украиной.