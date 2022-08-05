Укр

УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалку про путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Турецкий клуб наказали за кричалку про путина Новость обновлена 05 августа 2022, 22:27
Турецкий клуб наказали за кричалку про путина

Турецкие фанаты начали петь хвалебные оды путину после пропущенного гола

В пятницу, 5 августа, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Фенербахче" за пропутинские кричалки болельщиков в матче против "Динамо" (1:2) в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт организации. На следующем матче стамбульский клуб не досчитается болельщиков.

По информации источника, УЕФА оштрафовал "Фенербахче" на € 50 тысяч евро. Кроме того, турецкий гранд обязали закрыть трибуну на 5000 мест на следующем домашнем еврокубковом матче за "бросание предметов и передачу провокационного сообщения оскорбительного характера, т.е. незаконные кричалки".

Напомним, фанаты "Фенербахче" после первого пропущенного мяча от "Динамо" начали скандировать: "владимир путин". В итоге встреча завершилась минимальной победой киевлян и вылетом "Канареек" в Лигу Европы. Президент "Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной за действия фанатов и даже потребовал извинений от украинского посла.

Добавим, что "Динамо" прошло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Киевляне в первом игре со "Штурмом" добыли важную победу (1:0). Ответный матч состоится 9 августа. "Фенербахче" в квалификации ЛЕ в первом матче победил чешский "Словацко" (3:0).

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#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Фенербахче #Лига Чемпионов #Володимир Путін