"Динамо" з тріском провалилося у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу з "Бенфікою"

Київський клуб продовжить свій шлях у Лізі Європи

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграло з "Бенфікою".

Зустріч відбулася у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" та завершилася переконливою перемогою португальців з рахунком 3:0. Таким чином, київський клуб виступатиме на груповій стадії Ліги Європи, а "Бенфіка" зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів.

Футболісти "Бенфіки" вдруге зробили гравцям "Динамо" урок футболу. Господарі знущалися з оборони гостей протягом усього першого тайму, забивши три голи. За "Орлів" забивали Ніколас Отаменді, Рафа Сілва та Давід Нерес. У другому таймі "Бенфіка" віддала ініціативу киянам, проте ті запам’яталися лише ударом із центру поля у виконанні Сидорчука.

Статистика матчу Бенфіка - Динамо

Відеоогляд матчу "Бенфіка" — "Динамо" буде доступний тут пізніше (повний матч дивіться на megogo).

Нагадаємо, у першому матчі "Динамо" програло "Бенфіці" з рахунком 0:2. Таким чином, за сумою двох поєдинків у ЛЧ виступатимуть лісабонці, а кияни гратимуть у групі ЛЄ. Жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи заплановано на 25 та 26 серпня відповідно, а перший тур у єврокубках зіграють 6/7/8 вересня.

Кияни стартували в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ протистоянням із "Фенербахче". У 3-му відбірному раунді "Біло-сині" пройшли австрійський "Штурм".