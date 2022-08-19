"Бенфіка" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу за Лігу чемпіонів

Гра відбудеться у Лісабоні

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо", яке в першому матчі зазнало поразки від "Бенфіки" (0:2) у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23, проведе гру-відповідь у Португалії.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Крім того, у цій статті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти зустрічі.

Матч "Бенфіка" — "Динамо" пройде в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка". На кону поєдинку стоять десятки мільйонів євро, які отримає переможець 2-матчевого протистояння за вихід у групу Ліги чемпіонів. Той, хто програє, задовольниться скромнішими призовими за участь у Лізі Європи. "Орли", які маючи гандикап у 2 м’ячі, є беззаперечними фаворитами зустрічі, а на прохід "Біло-синіх" букмекери пропонують космічні коефіцієнти.

Нагадаємо, жеребкування групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудуться 25 та 26 серпня відповідно. Точно в ЛЧ від України виступить донецький "Шахтар", який став переможцем ЧУ 2021/22.

Гру "Бенфіка" — "Динамо" покажуть в Україні у прямому ефірі.