"Динамо" допоможе лише диво: прогноз на гру-відповідь з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів

Фахівці не вірять в український клуб

Київське "Динамо" після "домашньої" поразки у Польщі від "Бенфіки" (0:2) практично втратило шанси на вихід до групи Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Про це повідомляє pm.ua. Букмекери вважають вкрай малоймовірним прохід "Біло-синіх" у наступну стадію турніру.

На думку аналітиків, успіх киян у грі-відповіді оцінюється коефіцієнтом 8,50 проти 1,37 за португальців. У той же час прохід "Динамо" до групи котирується божевільним коефіцієнтом 30,00 проти 1,07 за "Орлів".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" — "Динамо" (дані за 19 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Бенфіки" 1,37 — нічия 4,90 — перемога "Динамо" 8,50)

Матч "Бенфіка" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" в Лісабоні, початок — о 22:00 за київським часом. Переможець 2-матчевої дуелі стане одним з учасників групової стадії Ліги чемпіонів, а той, хто програє, виступатиме в групі Ліги Європи.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубку з 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ, де сенсаційно пройшло стамбульський "Фенербахче". Потім "Біло-сині" не без проблем впоралися з австрійським "Штурмом".