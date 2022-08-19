"Динамо" поможет только чудо: прогноз на ответную игру с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Специалисты не верят в украинский клуб

Киевское "Динамо" после "домашнего" поражения в Польше от "Бенфики" (0:2) практически потеряло шансы на выход в группу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Об этом сообщает pm.ua. Букмекеры считают крайне маловероятным проход "Бело-синих" в следующую стадию турнира.

По мнению аналитиков, успех киевлян в ответной игре оценивается коэффициентом 8,50 против 1,37 за португальцев. В то же время проход "Динамо" в группу котируется сумасшедшим коэффициентом 30,00 против 1,07 за "Орлов".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бенфика" — "Динамо" (данные за 19 августа):

Пари-Матч: (победа "Бенфики" 1,37 — ничья 4,90 — победа "Динамо" 8,50)

Матч "Бенфика" — "Динамо" состоится во вторник, 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне, начало — в 22:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевой дуэли станет одним из участников групповой стадии Лиги чемпионов, а проигравший будет выступать в группе Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубке со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, где сенсационно прошло стамбульский "Фенербахче". Затем "Бело-синие" не без проблем справились с австрийским "Штурмом".