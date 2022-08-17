"Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов из-за нелепой ошибки капитана (видео)

Киевляне попали под португальский каток

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" провело "домашний" матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против португальской "Бенфики".

Встреча состоялась в польском городе Лодзь на стадионе "Мейски" и завершилась со счетом 0:2 в пользу "Бенфики". Ответный матч состоится в Лиссабоне во вторник, 23 августа.

"Орлы" с первых минут взяли мяч под свой контроль и уже на 9-й минуте встречи открыли счет. Защитник лиссабонцев Жилберто блестящим ударом с линии штрафной из-под защитника поразил верхний угол ворот Бущана. Под занавес первой половины встречи гости забили второй гол. На 37-й минуте Цыганков, который выступал в этот вечер в качестве капитана, неудачно отдал пас назад, что привело к голу Гонсалу Рамуша.

Во втором тайме футболисты "Бенфики" играли в эконом-режиме, позволив киевлянам чуть больше в атаке. В итоге встреча завершилась с комфортным (для "Орлов") счетом, а "Бело-синим" теперь надо забивать как минимум 2 гола на выезде…

Стастистика матча Динамо - Бенфика

Полный видеообзор встречи (полное видео матча доступно на megogo):

Отметим, победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" — "Бенфика" сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Проигравший будет выступать на групповой стадии Лиги Европы. Добавим, жеребьевка основного раунда ЛЧ состоится уже 25 августа, а ЛЕ — 26 августа.

Напомним, киевляне стартовали в еврокубке со 2-го квалификационного раунда, где сенсационно прошли турецкий "Фенербахче". Затем "Бело-синие" не без проблем справились с австрийским "Штурмом".