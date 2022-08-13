"Динамо" - "Бенфика": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне проведут домашний матч в Польше

В среду, 17 августа, киевское "Динамо", которое успешно преодолело 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, сыграет первый матч раунда плей-офф ЛЧ против "Бенфики".

"Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты поединка.

Матч "Динамо" — "Бенфика" из-за полномасштабного вторжения рф в Украину состоится в польском городе Лодзь, где киевляне играли все остальные домашние матчи отбора в ЛЧ сезона 2022/23. Победитель 2-матчевого противостояния в этой паре сыграет на групповой стадии главного еврокубка, а проигравший будет выступать в группе Лиги Европы.

Отметим, игру "Динамо" — "Бенфика" покажут в прямом эфире в Украине. К слову, киевляне являются аутсайдерами противостояния. Примечательно, что в прошлом сезоне "Бело-синие" играли с "Орлами" в группе ЛЧ: сухая ничья в Киеве (0:0) и поражение киевлян в Лиссабоне (2:0).

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Ранее сообщалось, что на фронте погиб воспитанник "Динамо".