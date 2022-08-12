"Час X" для "Динамо": где и когда смотреть первый матч Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Киевляне очень близки к групповой стадии

Киевское "Динамо", которое в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 прошло "Штурм" в раунде плей-офф сыграет с "Бенфикой". Этот поединок будет доступен в прямом эфире в Украине на megogo.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. На кону 2-матчевого противостояния стоит путевка в групповой этап Лиги чемпионов.

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Бенфика" покажут на ОТТ-сервисе megogo. Встреча состоится в среду, 17 августа, в польском городе Лодзь, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) во вторник, 23 августа.

Победитель 2-матчевого противостояния сыграет в группе Лиги чемпионов, а проигравший — в группе Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии ЛЧ состоится в Стамбуле (Турция) в четверг, 25 августа. В группе от Украины точно выступит донецкий "Шахтер".

Ранее букмекеры сделали прогноз на матч "Динамо" — "Бенфика".

Напомним, перед "Штурмом" киевский клуб расправился с турецким "Фенербахче". В ответной игре болельщики стамбульского клуба после гола в свои ворота решили спеть: "владимир путин", после чего президент "Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной.