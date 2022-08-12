Букмекеры не дают шансов "Динамо" в битве за 28 млн евро с "Бенфикой"

"Бело-синие" могут получить солидные деньги в случае успеха

Киевское "Динамо" после победы над "Штурмом" (1:0, 2:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов находятся в двух шагах от групповой стадии ЛЧ. Букмекеры оценили шансы киевлян на выход в групповой этап ЛЧ.

С соответствующими коэффициентами можно ознакомиться на сайте pm.ua. Аналитики считают "Динамо" андердогом в противостоянии с "Бенфикой" в стыковом раунде отбора.

По мнению специалистов, в следующий раунд ЛЧ из этой пары выйдет португальский клуб — коэффициент 3,80 за "Динамо" против 1,75 за "Бенфику". К слову, в первом матче букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 0:1 в пользу гостей — коэффициент 6,40.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бенфика" (данные за 12 августа):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 5,10 — ничья 3,50 — победа "Бенфики" 1,75)

Матч "Динамо" — "Бенфика" состоится в среду, 17 августа, на стадионе "Мейски" в Лодзе (Польша), начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что за выход на групповой этап ЛЧ сезона 2022/23 УЕФА заплатит клубу 15,64 млн евро. Кроме того, если киевляне пройдут "Бенфику", то получат от союза дополнительные выплаты в соответствии со своим местом в 10-летнем рейтинге УЕФА (для "Динамо" эта сумма равна около 12 млн евро, — Ред.). Также "Бело-синие" смогут рассчитывать на долю в телеправах (около 300 тысяч евро). В общем выход в группу Лиги чемпионов-2022/23 принесет "Динамо" ориентировочно 28 млн евро.

В случае поражения киевляне окажутся гру групповой стадии Лиги Европы. Этот результат принесет "Динамо" ориентировочно 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что киевляне выбили "Фенербахче" из Лиги чемпионов. В этом матче произошел фанатский скандал из-за кричалок болельщиков турецкого клуба про путина.