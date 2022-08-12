Букмекери не дають шансів "Динамо" у битві за 28 млн євро з "Бенфікою"

"Біло-сині" можуть отримати солідні гроші у разі успіху

Київське "Динамо" після перемоги над "Штурмом" (1:0, 2:1) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів перебувають за два кроки від групової стадії ЛЧ. Букмекери оцінили шанси киян на вихід до групового етапу ЛЧ.

З відповідними коефіцієнтами можна ознайомитись на сайті pm.ua. Аналітики вважають "Динамо" андердогом у протистоянні з "Бенфікою" у стиковому раунді відбору.

На думку фахівців, у наступний раунд ЛЧ з цієї пари вийде португальський клуб — коефіцієнт 3,80 за "Динамо" проти 1,75 за "Бенфіку". До речі, у першому матчі букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 0:1 на користь гостей — коефіцієнт 6,40.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Бенфіка" (дані за 12 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 5,10 — нічия 3,50 — перемога "Бенфіки" 1,75)

Матч "Динамо" — "Бенфіка" відбудеться в середу, 17 серпня, на стадіоні "Мейскі" у Лодзі (Польща), початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Додамо, що за вихід на груповий етап ЛЧ сезону 2022/23 УЄФА заплатить клубу 15,64 млн євро. Крім того, якщо кияни пройдуть "Бенфіку", то отримають від спілки додаткові виплати відповідно до свого місця у 10-річному рейтингу УЄФА (для "Динамо" ця сума дорівнює близько 12 млн євро, — Ред.). Також "Біло-сині" зможуть розраховувати на частку у телеправах (близько 300 тисяч євро). Загалом вихід до групи Ліги чемпіонів-2022/23 принесе "Динамо" орієнтовно 28 млн євро.

У разі поразки кияни опиняться на груповій стадії Ліги Європи. Цей результат принесе "Динамо" орієнтовно 12 млн євро.

Раніше повідомлялося, що кияни вибили "Фенербахче" з Ліги чемпіонів. У цьому матчі стався фанатський скандал через кричалки вболівальників турецького клубу про путіна.