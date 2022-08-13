"Динамо" — "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Кияни проведуть домашній матч у Польщі

У середу, 17 серпня, київське "Динамо", яке успішно подолало 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, зіграє перший матч раунду плей-офф ЛЧ проти "Бенфіки".

"Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Крім того, у цій статті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти поєдинку.

Матч "Динамо" — "Бенфіка" через повномасштабне вторгнення рф в Україну відбудеться в польському місті Лодзь, де кияни грали всі інші домашні матчі відбору в ЛЧ сезону 2022/23. Переможець 2-матчевого протистояння у цій парі зіграє на груповій стадії головного єврокубку, а той, хто програє, виступатиме у групі Ліги Європи.

Зазначимо, гру "Динамо" — "Бенфіка" покажуть у прямому ефірі в Україні. До речі, кияни є аутсайдерами протистояння. Примітно, що минулого сезону "Біло-сині" грали з "Орлами" у групі ЛЧ: суха нічия у Києві (0:0) та поразка киян у Лісабоні (2:0).

Читайте також: Категорія Спорт УЄФА покарав "Фенербахче" за кричалку про путіна Турецькі фанати почали співати хвалебні оди путіну після пропущеного голу

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув вихованець "Динамо".