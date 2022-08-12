"Година X" для "Динамо": де і коли дивитися перший матч Ліги чемпіонів з "Бенфікою"

Кияни дуже близькі до групової стадії

Київське "Динамо", яке у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 пройшло "Штурм" у раунді плей-офф зіграє з "Бенфікою". Цей поєдинок буде доступний у прямому ефірі в Україні на megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу. На кону 2-матчевого протистояння стоїть путівка до групового етапу Ліги чемпіонів.

У прямому ефірі в Україні матч "Динамо" — "Бенфіка" покажуть на ОТТ-сервісі megogo. Зустріч відбудеться у середу, 17 серпня, у польському місті Лодзь, початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Лісабоні (Португалія) у вівторок, 23 серпня.

Переможець 2-матчевого протистояння зіграє у групі Ліги чемпіонів, а той, хто програє, — у групі Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії ЛЧ відбудеться у Стамбулі (Туреччина) у четвер, 25 серпня. У групі від України точно виступить донецький "Шахтар".

Раніше букмекери зробили прогноз на матч "Динамо" — "Бенфіка".

Нагадаємо, перед "Штурмом" київський клуб розправився з турецьким "Фенербахче". У грі-відповіді уболівальники стамбульського клубу після голу у свої ворота вирішили заспівати: "володимир путін", після чого президент "Фенербахче" відмовився вибачатися перед Україною.