"Динамо" програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів через безглузду помилку капітана (відео)

Кияни потрапили під португальський каток

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" провело "домашній" матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти португальської "Бенфіки".

Зустріч відбулася у польському місті Лодзь на стадіоні "Мейскі" і завершилася з рахунком 0:2 на користь "Бенфіки". Матч-відповідь відбудеться в Лісабоні у вівторок, 23 серпня.

"Орли" з перших хвилин взяли м’яч під свій контроль та вже на 9-й хвилині зустрічі відкрили рахунок. Захисник лісабонців Жилберто блискучим ударом з лінії штрафного майданчика з-під захисника вразив верхній кут воріт Бущана. Наприкінці першої половини зустрічі гості забили другий гол. На 37-й хвилині Циганков, який виступав цього вечора у якості капітана, невдало віддав пас назад, що призвело до гола Гонсалу Рамуша.

У другому таймі футболісти "Бенфіки" грали в економрежимі, дозволивши киянам трохи більше в атаці. У підсумку зустріч завершилася з комфортним (для "Орлів") рахунком, а "Біло-синім" тепер треба забивати щонайменше 2 голи на виїзді.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше (повне відео матчу доступне на megogo):

Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" — "Бенфіка" зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів. Той, хто програє, виступатиме на груповій стадії Ліги Європи. Додамо, жеребкування основного раунду ЛЧ відбудеться вже 25 серпня, а ЛЄ – 26 серпня.

Нагадаємо, кияни стартували в єврокубку з 2-го кваліфікаційного раунду, де сенсаційно пройшли турецький "Фенербахче". Потім "Біло-сині" не без проблем впоралися з австрійським "Штурмом".