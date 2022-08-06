Только расписался с любимой: на фронте погиб воспитанник "Динамо"

Спортсмен воевал в составе мотострелкового батальона

На войне с российскими оккупантами погиб воспитанник киевского "Динамо" Дмитрий Пивень.

Об этом сообщает официальный сайт "Бело-синих". Пресс-служба киевского клуба отметила, что Дмитрий с детства мечтал стать профессиональным футболистом и играл в ДЮФШ "Динамо".

Сообщается, что у Дмитрия с футбольной карьерой не сложилось. Когда началось полномасштабное вторжение рф, он долго не раздумывал и сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от российских захватчиков.

Не имея боевого опыта, Дмитрий с позывным "Птаха" прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился на передовой. Там бывший футболист организовывал с побратимами футбольные баталии, чтобы хоть как-то развлечь друг-друга в тяжелых условиях.

В начале лета Дмитрий получил разрешение от комбата и вырвался в Киев, где расписался с любимой Аленой. На следующий день после того, как новоиспеченная жена получила паспорт с новой фамилией, поступило известие, что Дмитрия не стало… Похоронили Героя на Берковецком кладбище в субботу, 6 августа.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб бывший футболист "Карпат". Напомним, еще один футболист отдал жизнь за Украину.