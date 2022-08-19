"Бенфіка" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Кияни спробують голосно грюкнути дверима у Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" після поразки у домашній грі раунду плей-офф відбору до Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" (0:2) практично попрощалося з головним єврокубком.

У прямому ефірі в Україні, можливо, останній матч "Динамо" у ЛЧ сезону 2022/23 покаже ОТТ-сервіс megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Бенфіка" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня, на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Додамо, що на кону зустрічі десятки мільйонів євро, які отримає переможець 2-матчевого протистояння за вихід до групи Ліги чемпіонів. Той, хто програє, отримає скромніші призові за участь у Лізі Європи.

До речі, букмекери не вірять у гостьовий успіх "Динамо". Фахівці дають космічний коефіцієнт на прохід "Біло-синіх".

Нагадаємо, кияни стартували в Лізі чемпіонів із 2-го кваліфікаційного раунду дуеллю з "Фенербахче". Після першого успіху "Біло-сині" зуміли подолати австрійський бар’єр в особі "Штурму". Жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться 25 серпня, а ЛЄ — 26 серпня.