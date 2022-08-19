"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Киевляне попытаются громко хлопнуть дверьми в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" после поражения в домашней игре раунда плей-офф отбора в Лигу чемпионов против "Бенфики" (0:2) практически попрощалось с главным еврокубком.

В прямом эфире в Украине, возможно, последний матч "Динамо" в ЛЧ сезона 2022/23 покажет ОТТ-сервис megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Бенфика" — "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что на кону встречи десятки миллионов евро, которые получит победитель 2-матчевого противостояния за выход в группу Лиги чемпионов. Проигравший будет довольствоваться более скромными призовыми за участие в Лиге Европы.

К слову, букмекеры не верят в гостевой успех "Динамо". Специалисты дают космический коэффициент на проход "Бело-синих".

Напомним, киевляне стартовали в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда дуэлью с "Фенербахче". После первого успеха "Бело-синие" сумели преодолеть австрийский барьер в лице "Штурма". Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 25 августа, а ЛЕ — 26 августа.