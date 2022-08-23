С Днем Флага Украины 2022! Самые лучшие открытки и картинки к празднику

23 августа украинцы отмечают один из главных государственных праздников страны

Во вторник, 23 августа, за день до Дня независимости Украины украинцы празднуют День Государственного флага страны. Это один из самых важных официальных праздников нашего государства.

Из-за войны с россией в 2022 году каждый государственный праздник сейчас ощущается совсем по-другому — они вызывают большую гордость и, в то же время, волнение. "Телеграф" рассказывает об истории Дня Государственного флага Украины, а также публикует подборку красочных, патриотических открыток и картинок к празднику, которыми наши читатели могут поздравить своих близких и знакомых в этот день.

День Флага Украины-2022: история праздника

День Государственного флага Украины ежегодно отмечают 23 августа. Этот праздник основал своим указом "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года президент Украины Леонид Кучма.

Первое официальное признание сине-желтого флага датируется 22 марта 1918 года, когда ЦР приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов — флага УНР. Символами Украины безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет.

Поздравления с Днем Флага Украины-2022: открытки и картинки

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