Какие важные церковные праздники отмечаем в августе-2022: православный календарь

В августе начинается Успенский пост

В августе 2022 года православные христиане будут отмечать немало важных церковных дат. Это и праздник Преображения Господня, и Успение Пресвятой Богородицы. А также в последний месяц лета христиане почитают так называемые Медовый, Яблочный и Ореховый спасы. Как поясняет церковь, все они посвящены Иисусу Христу, то есть спасителю, поэтому и носят такое название – спас. Кроме того, в августе верующие будут соблюдать один из важных постов — Успенский, который начнется 14 августа и продлится до 27 августа.

"Телеграф" рассказывает о том, какие религиозные праздники ждут христиан в августе 2022 года. Найти все важные даты и великие церковные праздники можно в православном календаре на этот месяц.

Какие церковные праздники и важные даты будем отмечать в августе 2022

Православный календарь на август 2022 года

2 августа — День пророка Ильи

9 августа — День великомученика Пантелеимона

14 августа — Медовый спас. Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

С 14 по 27 августа – Успенский пост

19 августа — Преображение Господне (Яблочный спас)

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

29 августа – Ореховый спас

Напомним, Первый спас, который еще называют Маковеем, издавна чтят верующие. В этот день принято приносить в храмы так называемые маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Многие люди в этот день пекут выпечку с маком и медом. Об истории важного праздника 14 августа ранее писал "Телеграф".