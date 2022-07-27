Укр

Дождей будет достаточно: Гидрометцентр дал прогноз погоды на август 2022 года

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Засухи на август синоптики не обещают
Засухи на август синоптики не обещают

Прохладнее всего традиционно будет в Карпатах

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует Украине на начало августа теплую, местами даже жаркую погоду с дождями. Согласны с ним и специалисты Гидрометцентра, сделавшие свой прогноз на основе многолетних наблюдений и статистики.

Так, в последний месяц лета 2022 года, по оценкам синоптиков, средняя температура воздуха будет составлять 20-25 градусов выше нуля. В Карпатах традиционно будет прохладнее – 17-19 градусов тепла. Эти показатели будут превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса по Цельсию.

Что касается осадков, то Гидрометцентр уверен – засухи в августе ждать не стоит. Дождя в Украине должно выпасть в среднем 32-72 мм, а в Карпатах 86-110 мм. Эти характеристики находятся в пределах нормы и составляют 80-100% от средних по результатам длительных наблюдений.

По данным синоптиков, в целом средняя температура воздуха в августе в Украине составляет 18-22 градуса тепла. Несколько теплее в южных, юго-восточных областях и в Крыму – там местами средние показатели достигают 23-24,8 градусов, а в горных районах наоборот средняя августовская температура ниже – 16-19 градусов, на высокогорье Карпат 13 по Цельсию.

Среднее месячное количество осадков в августе, по данным Гидрометцентра, составляет 30-69 мм. Традиционно наиболее засушливым этот месяц является в Херсонской области и западных районах Крыма местами там выпадает 24-28 мм дождя. А вот в Прикарпатье, Закарпатье и в горах Крыма дождит в среднем немного больше нормы – в пределах 70-97 мм. Самым влажным август является в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где количество осадков местами достигает 104-120 мм.

Как сообщал "Телеграф", в последние дни июля над Украиной прогремят грозы, которые ощутимо собьют жару.

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#Погода #Август #Дождь