Які важливі церковні свята відзначаємо у серпні-2022: православний календар

У серпні починається Успенський пост

У серпні 2022 року православні християни відзначатимуть чимало важливих церковних дат. Це і свято Преображення Господнього, і Успіння Пресвятої Богородиці. А також в останній місяць літа християни шанують так звані Медовий, Яблучний і Горіховий спаси. Як пояснює церква, всі вони присвячені Ісусу Христу, тобто спасителю, тому й мають таку назву – спас. Крім того, в серпні віряни дотримуватимуться одного з найважливіших постів — Успенського, який розпочнеться 14 серпня і триватиме до 27 серпня.

"Телеграф" розповідає про те, які релігійні свята чекають на християн у серпні 2022 року. Знайти усі важливі дати та великі церковні свята можна у православному календарі на цей місяць.

Які церковні свята та важливі дати відзначатимемо у серпні 2022 року

Православний календар на серпень 2022 року

2 серпня — День пророка Іллі

9 серпня — День великомученика Пантелеїмону

14 серпня — Медовий спас. Початок Успенського посту. Походження Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього

З 14 по 27 серпня – Успенський пост

19 серпня — Преображення Господнє (Яблучний спас)

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня – Горіховий спас

Нагадаємо, Перший спас, який ще називають Маковеєм, здавна вшановують віряни. Цього дня прийнято приносити до храмів так звані маковійчики – букети з трав, квітів і маку. Багато людей у цей день печуть випічку з маком та медом. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".