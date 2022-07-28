Медовий спас: коли відзначаємо, традиції свята

Так званий Перший спас відкриває період Успенського посту

Медовий спас, який у народі також називають Маковим, Першим спасом або спасом на воді, рік у рік відзначається 14 серпня. Незмінною дата залишається і у 2022 році, цього разу вона випала на неділю. В цей день Православна Церква вшановує кілька важливих свят: Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, а також згадує пам’ять семи мучеників Маккавеєвих, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара. Крім того, саме з цієї дати починається період Успенського посту.

Перший спас – одна з найважливіших дат для вірян у серпні. Про те, чому свято називається Медовим спасом чи Маковеєм та яких традицій дотримуються православні християни цього дня – у матеріалі "Телеграфу".

У серпні православні відзначають три важливі дати :

Винесення чесних древ животворного Хреста Господнього (14 серпня)

Преображення Господнє (19 серпня)

перенесення з Едесси до Константинополя нерукотворного образу Господа Ісуса Христа (29 серпня)

За народною традицією їх умовно поділяють на три спаси. Як пояснює церква, всі вони присвячені Ісусу Христу, тобто спасителю, тому свято і має таку назву – спас.

Медовий спас чи Маковей: історія свята

Назви свята 14 серпня — Маковея, Перший або Медовий спас — виникли з традиції приносити на освячення до храму перші плоди, що дозрівали в цей час, зазвичай мед, мак і квіти. Так віряни здавна благословлять урожай і дякують Богові за земні блага. Свято Медовий спас має фіксовану дату та щорічно відзначається 14 серпня.

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Крім того, у цей день церква вшановує пам’ять семи мучеників Маккавеєвих — Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма й Маркелла. Слово "Маковей" у перекладі з арамейської означає "молот", а не "мак", незважаючи на співзвучність.

Багато людей 14 серпня святять мак і приносять у храми маковійчики – букети з трав, квітів ы маку. Ця традиція виникла дуже давно, оскільки саме у ці дні у серпні дозріває мак. Про звичай приносити плоди для благословення йдеться ще у Старому Завіті, де закликають "початки плодів землі твоєї приносити до дому Господа, Бога твого".

Перший спас 14 серпня: традиції і прикмети

На день Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього віряни відвідують храми й освячують перші дозрілі плоди: квіти і трави, мед, мак. У молитвах люди дякують за дари та благословляють урожай.

Цього дня заведено готувати різні страви з маком, найчастіше це випічка. Ласощі можна доповнити медом, зібраним напередодні цієї святкової дати. Оскільки з 14 серпня починається піст, їжа має бути пісною.

Згідно з народними прикметами, на Медовий спас не можна влаштовувати гучні застілля та вечірки, займатися фізичною працею, сваритися і думати про погане. Після цієї дати, виходячи з повір’їв, заборонено купатися у водоймах.

Нагадаємо, 28 липня в Україні відзначатимуть День Хрещення Русі-України, а віряни цього дня вшановують пам’ять Рівноапостольного великого князя Володимира Великого.