Дощів не бракуватиме: Гідрометцентр дав прогноз погоди на серпень 2022
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Найпрохолодніше традиційно буде у Карпатах
Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує Україні на початок серпня теплу, місцями навіть спекотну погоду з дощами. Згодні з ним і спеціалісти Гідрометцентру, які зробили свій прогноз на основі багаторічних спостережень та статистики.
Так в останній місяць літа 2022 року, за оцінками синоптиків, середня температура повітря становитиме 20-25 градусів вище нуля. В Карпатах традиційно буде прохолодніше – 17-19 градусів тепла. Ці показниками перевищуватимуть кліматичну норму на 1,5-2 градуси за Цельсієм.
Що стосується опадів, то Гідрометцентр упевнений – посухи у серпні чекати не варто. Дощу в Україні має випасти в середньому 32-72 мм, а в Карпатах 86-110 мм. Ці показники знаходяться у межах норми і становлять 80-100% від середніх за результатами тривалих спостережень.
Загалом, за даними синоптиків, в цілому середня температура повітря у серпні в Україні складає 18-22 градуси тепла. Дещо тепліше у південних, південно-східних областях та в Криму – там місцями середні показники сягають 23-24,8 градусів, а у гірських районах навпаки середня серпнева температура нижча – 16-19 градусів, на високогірʼї Карпат 13 за Цельсієм.
Середня місячна кількість опадів у серпні, за даними Гідрометцентру складає 30-69 мм. Традиційно найпосушливішим цей місяць є в Херсонській області та західних районах Криму місцями там випадає 24-28 мм дощу. А от на Прикарпатті, Закарпатті та в горах Криму дощить в середньому трошки більше за норму – в межах 70-97 мм. Найвологішим серпень є в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де кількість опадів місцями досягає 104-120 мм.
Як повідомляв "Телеграф", у останні дні липня над Україною прогримлять грози, які відчутно зіб’ють спеку.