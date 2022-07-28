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Медовый спас: когда отмечаем, традиции праздника

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Медовый спас отмечают 14 августа
Медовый спас отмечают 14 августа

Так называемый Первый спас открывает период Успенского поста

Медовый спас, который в народе также называют Маковым, Первым спасом или спасом на воде, из года в год отмечается 14 августа. Неизменной дата остается и в 2022 году, в этот раз она выпала на воскресенье. В этот день Православная Церковь чтит несколько важных праздников: Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, а также вспоминает память семи мучеников Маккавеевых, их матери Соломонии и учителя Елеазара. Кроме того, именно с этой даты начинается период Успенского поста.

Первый спас – одна из важнейших дат для верующих в августе. О том, почему праздник называется Медовым спасом или Маковеем и какие традиции соблюдают православные христиане в этот день – в материале "Телеграфа".

В августе православные отмечают три важных даты:

  • Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (14 августа)
  • Преображение Господне (19 августа)
  • перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (29 августа)

По народной традиции их условно разделяют на три спаса. Как поясняет церковь, все они посвящены Иисусу Христу, то есть спасителю, поэтому праздник и носит такое название – спас.

Медовый спас или Маковей: история праздника

Названия праздника 14 августа — Маковея, Первый или Медовый спас – возникли из традиции приносить на освящение в храм первые плоды, созревавшие в это время, обычно это мед, мак и цветы. Так верующие издавна благословят урожай и благодарят Бога за земные блага. Праздник Медовый спас имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 14 августа.

Помимо того, в этот день церковь чтит память семи мучеников Маккавеевых — Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла. Слово "Маковей" в переводе с арамейского означает "молот", а не "мак", несмотря на созвучность.

Многие люди 14 августа святят мак и приносят в храмы маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Эта традиция возникла очень давно, так как именно в эти дни в августе дозревает мак. Об обычае приносить плоды для благословения идет речь еще в Ветхом Завете, где призывают "начатки плодов земли твоей приносить в дом Господа, Бога твоего".

Первый спас 14 августа: традиции и приметы

На день Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня верующие посещают храмы и освящают первые созревшие плоды: цветы и травы, мед, мак. В молитвах люди благодарят за дары и благословляют урожай.

В этот день принято готовить различные блюда с маком, чаще всего это выпечка. Лакомства можно дополнить медом, собранным в канун этой праздничной даты. Так как с 14 августа начинается пост, еда должна быть постной.

Согласно народным приметам, на Медовый спас нельзя устраивать громкие застолья и вечеринки, заниматься физическим трудом, ссориться и думать о плохом. После этой даты, исходя из поверий, запрещено купаться в водоемах.

Напомним, 28 июля в Украине будут отмечать День Крещения Руси-Украины, а верующие в этот день чтят память Равноапостольного великого князя Владимира Великого.

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#Праздник #Медовый Спас #Маковей