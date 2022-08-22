День флага и День Независимости пройдут без дождей: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на праздники

Ближайшие дни в Украине будут теплыми, без штормовых предупреждений и прочих погодных "потрясений"

Лето заканчивается, поэтому решило "на прощание" запомниться украинцам, порадовав теплом и ясными солнечными днями.

В итоге в ближайшие дни украинцев ждет жара в большинстве областей, считает синоптик Наталья Диденко.

Так, сегодня, 22 августа, в Украине существенные дожди маловероятны, разве что в Карпатах и ​​ночью в центральных областях пройдут небольшие, с грозами.

В Киеве 22 августа — без осадков. Максимальная температура воздуха будет составлять +28+30 градусов.

Погода в понедельник, 22 августа

На День Флага, 23 августа, осадков не ожидается, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Жара на востоке Украины, "зацепит" Днепропетровскую и Запорожскую области. В самом жарком регионе температура воздуха днем будет колебаться в пределах +31…+34 днем и +18…+21 ночью. В Днепропетровской и Запорожской областях будет чуть холоднее — +30…+32 днем и +17…+20 — ночью. На остальной территории температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+31 днем и +13…+17 ночью.

Погода во вторник, 23 августа

На самый же главный праздник страны, День Независимости 24 августа, дожди с грозами так и не оставят западную часть Украины. При этом снижение температуры воздуха будет незначительным. На всей остальной территории солнечно, без осадков. Температурный режим останется в том же диапазоне. Погода будто располагает украинцев к празднованию 31-й годовщины рождения страны.

"В День Независимости температура воздуха в большинстве областей будет составлять +28+33 градуса, на востоке и юге кое-где до +32+35 градусов. Вечером грозовые дожди пройдут в Закарпатье и в Карпатах", — пишет она в социальной сети.

Погода на День Независимости, 24 августа

Но уже ближе к концу августа, как заявил в интервью нашему изданию синоптик Игорь Кибальчич, атмосферное давление существенно повысится, вероятность и распределение осадков по территории Украины заметно уменьшится. Это приведёт к некоторому повышению среднесуточных температур воздуха. В дневное время также будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30…+35 градусов.