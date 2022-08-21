Лето продолжается, но осень не за горами: что ждать украинцам от погоды в конце недели
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Воскресенье подарит сухую погоду, но в некоторых регионах пройдут дожди
В соответствии с прогнозами синоптиков, в воскресенье, 21 августа, в Украине установится настоящая летняя погода.
С такими утверждениями соглашается и известный метеоролог Наталья Диденко..
Максимальная дневная температура воздуха, по ее информации, будет составлять +24+29 градусов.
На Волыни, Тернопольской, Сумской, Черниговской местами +21 +24, свежее.
В южной части, на востоке Украины традиционно жарче, +27+32 градуса.
Дожди вероятны в Карпатах, в Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма.
"На остальной территории – сухо и солнечно", — пишет синоптик.
В Украинском гидрометцентре разделяют прогноз Натальи.
Примерно такой же будет оставаться погода и в первый день новой недели, но при этом в Закарпатье и на Прикарпатье появятся грозовые облака и пойдут дожди – ведь дело потихоньку близится к осени.
Напомним, что на следующей неделе на большей части территории Украины ожидается хорошая погода, ведь лето продолжается!