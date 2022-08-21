Лето продолжается, но осень не за горами: что ждать украинцам от погоды в конце недели

Воскресенье подарит сухую погоду, но в некоторых регионах пройдут дожди

В соответствии с прогнозами синоптиков, в воскресенье, 21 августа, в Украине установится настоящая летняя погода.

С такими утверждениями соглашается и известный метеоролог Наталья Диденко..

Максимальная дневная температура воздуха, по ее информации, будет составлять +24+29 градусов.

На Волыни, Тернопольской, Сумской, Черниговской местами +21 +24, свежее.

В южной части, на востоке Украины традиционно жарче, +27+32 градуса.

Дожди вероятны в Карпатах, в Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма.

"На остальной территории – сухо и солнечно", — пишет синоптик.

В Украинском гидрометцентре разделяют прогноз Натальи.

Погода в воскресенье, 21 августа

Примерно такой же будет оставаться погода и в первый день новой недели, но при этом в Закарпатье и на Прикарпатье появятся грозовые облака и пойдут дожди – ведь дело потихоньку близится к осени.

Погода в понедельник, 22 августа

Напомним, что на следующей неделе на большей части территории Украины ожидается хорошая погода, ведь лето продолжается!