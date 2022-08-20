"Заплаканная" суббота и солнечное воскресенье: какая погода ожидает украинцев на выходных

Жителям некоторых областей придется провести выходные дома

В субботу, 20 августа, в Украине продолжится влияние дождливой массы, которая "вторглась" с востока, поэтому во многих регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

При этом в некоторых областях прогнозируются град и шквальный ветер, предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на Левобережье и в Крыму, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом днем в южных и юго-восточных областях, а также в отдельных районах прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков.

Погода в субботу, 20 августа

Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, а днем +23 +28. При этом в южных и восточных областях температура воздуха поднимется до +26 +31, а на Закарпатье стоит ожидать жару до +35 градусов. При этом в Карпатах температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +25.

Еще один момент, который нужно учитывать: в субботу, 20 августа, на Левобережье, Черкасской и Кировоградской областях грозы, днем в южных и юго-восточных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Уровень опасности – желтый.

Предупреждение об опасности в некоторых регионах

Но уже на следующий день, 21 августа, погода в большинстве регионов заметно улучшится, так как дожди с грозами сместятся дальше на восток. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

На западе ночью будет от 13 до 16 градусов тепла, днем – от 23 (юго-западные области) до 29 (северо-западные области + Закарпатье).

На севере, в центре и на юге в ночное время суток ожидается от +14 до +19 тепла, а днем — от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс". На востоке будет +16+19 ночью и +27+30 днем.

Погода в воскресенье, 21 августа

Напомним, что на День независимости погода порадует большинство украинцев солнцем и теплом. Исключением будут лишь Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.